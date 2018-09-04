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Фабио Капелло: "Маркизио был важным игроком для "Ювентуса". Таким же будет и для "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО. Фото Алексей ИВАНОВ
Бывший главный тренер сборной России Фабио КАПЕЛЛО. Фото Алексей ИВАНОВ

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход итальянского полузащитника Клаудио Маркизио в "Зенит".

– Маркизио был очень важным игроком для "Ювентуса", и я думаю, что он будет таковым и для "Зенита". Он добьется там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты – перед четверкой защитников, – сказал Капелло "СЭ".

32-летний Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. За "Ювентус" он выступал с 2006 по 2018 годы. На счету Маркизио 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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