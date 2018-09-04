Фабио Капелло: "Маркизио был важным игроком для "Ювентуса". Таким же будет и для "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал переход итальянского полузащитника Клаудио Маркизио в "Зенит".

– Маркизио был очень важным игроком для "Ювентуса", и я думаю, что он будет таковым и для "Зенита". Он добьется там успеха. Будет играть в стартовом составе в центре полузащиты – перед четверкой защитников, – сказал Капелло "СЭ".

32-летний Маркизио перешел в "Зенит" на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. За "Ювентус" он выступал с 2006 по 2018 годы. На счету Маркизио 55 матчей и 5 голов за сборную Италии. (Гоша ЧЕРНОВ)

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