Евгений Турбин: "Никаких расистских высказываний на матче "Амкар" - "Арсенал" не слышал"

Главный арбитр матча 15-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" (1:0) прокомментировал спорные эпизоды той встречи. По словам Турбина, он не слышал никаких расистских высказываний в ситуации со стычкой в штрафной гостей во втором тайме. После того поединка защитник пермяков Секу Конде обвинил игрока обороны туляков Дмитрия Айдова в оскорблении другого защитника "Амкара" Фегора Огуде на расовой почве.

– В ситуации со стычкой в штрафной "Арсенала" особо комментировать нечего, подчеркнул Турбин. – А устанавливал стенку, потом начал возникать конфликт за моей спиной, который я не мог видеть. Я постарался максимально разобраться в ситуации, утихомирить игроков. Но никаких расистских высказываний не слышал.

Что касается падения Павла Комолова в штрафной "Арсенала" на 86-й минуте, футболист "Амкара" прокинул себе мяч, потом был контакт и падение. Но это не фол и не пенальти. Но и, учитывая тот контакт, который был, это и не симуляция, поэтому я просто продолжил игру.

Тяжелый эпизод произошел на 92-й минуте, когда в штрафной "Амкара" упал Илья Максимов. Там если и был контакт, то через мяч, а следовательно – нет нарушения. На поле было трудно определить и увидеть четкую картину, поэтому ориентировался на вторичные признаки. Во-первых, нападающий не пробросил себе четко мяч, а вратарь в прыжке "зажевал" мяч, и я не увидел прямого движения мяча. Поэтому не вижу оснований для назначения пенальти.