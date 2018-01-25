Евгений Селезнев: "До Кержакова далеко, а Павлика постараюсь достать"

Украинский нападающий "Акхисар Беледиеспор" Евгений Селезнев отметил, что постарается догнать по количеству голов за карьеру бывшего нападающего "Спартака" и сборной России Романа Павлюченко.

– На днях вы забили свой 160-й гол в карьере. Круто!

– А у меня уже 160? Честно, я как-то не считал. Приятно. Но хотелось бы добить до 200. И вот тогда можно заканчивать! Но тяжеловато будет достичь такого рубежа.

– Не сдюжите?

– Я Павлика (Романа Павлюченко. – Прим. "СЭ") хотел бы поджать. Сколько там у него?

– В "Клубе 100" – 188 мячей.

– Ого. Да ну. Думал, у него уже за 200.

– Больше 200 среди россиян забили только Кержаков и Веретенников.

– Ну до Кержакова мне далековато. А вот Павлика достать постараюсь. Короче, погоня продолжается (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)