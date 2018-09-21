Евгений Кафельников: "Я за Карреру всеми руками и ногами"

Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что не поддерживает идею отставки главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Накануне московская команда уступила "Рапиду" (0:2) в Лиге Европы, а в 7-м туре российской премьер-лиги проиграла "Ахмату" (1:2).

- Массимо Карреру сливают?

- Скорее всего, других объяснений у меня нет, - сказал спортсмен во время прямого эфира в Инстаграме.

- Вы за Карреру?

- Я за Карреру всеми руками и ногами. Понимаю, что незаменимых людей не бывает, но в данном случае я за него.

- Но ведь у команды нет рисунка игры.

- Нет рисунка, потому что он требует от игроков исполнения, а у них мастерства не хватает.

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