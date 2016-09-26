Евгений Кафельников: "Федун принципиально хочет добиться результата со "Спартаком"

Олимпийский чемпион по теннису и давний поклонник "Спартака" Евгений Кафельников считает, что владелец московского клуба Леонид Федун очень хочет добиться существенного результата с красно-белыми. По словам теннисиста, это принципиальный момент для руководителя.
– На самом деле нас связал очень хороший мой друг, – цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. – Не бедный, очень состоятельный. Он говорит: "Давай я тебя с Федуном познакомлю, поговоришь, пообщаешься, что и как". Буквально в пятницу вечером были у него дома, он нам организовал вечеринку. Подозвал, мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много.
Никогда не продаст, никогда не оставит ("Спартак"). Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент. Я пожелал удачи, сказал, что наверняка увидимся. Приглашал меня в ложу, сказал: "Не стесняйся, приходи, будем сидеть и смотреть". Возможность если будет такая, обязательно зайду.
Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для "Спартака" практически один за другим. "Зенит", "Ростов", "Урал", ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от "Зенита", "Ростова", ЦСКА, думаю, "Спартак" чемпионом будет.
Келофин
лет 100??)) приятно,что тебя тошнит от Спартака так глобально)) наверное,крепко тебя задели в свое время) ну ты ковыряй рану,ковыряй) это отрезвляет)
23:40 26 сентября
карельский свинопас
на обиженных .....воду возят.....я тебе про Ерему,а ты мне про Фому....у кого бл...спросить? у Олег Стаканыча?у Карпина с Юраном....так они тебе и сказали... ладно,я понял,что дальнейшая дискуссия безполезна....в мае посмотрим,кто будет на 1 месте.....ты не растраивайся....лет через 100 может и на вашей улице будет праздник....только ты об этом не узнаешь...как впрочем и я.....
17:01 26 сентября
Келофин
карельский свинопас...))) мне достаточно встречалось таких обиженных ненавистников Спартака) на всех вас распространяется известная поговорка про воду) "сегодня есть что-то более ценное,чем бабло" но вот это ты отмочил так отмочил...ну ты пообщайся с футболистами на эту тему)
16:46 26 сентября
карельский свинопас
Келофин я понял тебя.....не надо кивать на Европу...при желании у нас весь договорняк можно раскрутить,только это никому не нать...поэтому и в 90-х были "слепые" судьи,вратаришки , пропускающие еле летящие мячи,игрочишки,стоявшие и смотревшие,как им забивает спам....молитесь на эти годы,но они безвозвратно ушли...сегодня есть что-то более ценное,чем бабло...что вчера продемонстрировала Уфа...показала,что не надо лезть со свиным рылом в калашный ряд!и это только начало...попомни мои слова...проклятая иНародная команда!
16:37 26 сентября
Келофин
карельский свинопас...видишь как интересно тебе эксплуатировать навязчивые фантазии? и обыгрывали там не дубль вовсе) просто,когда подбирается команда удачно,то ее хватает на несколько лет успешных выступлений,в течение которых появляется много недовольных этим фактом) все время выигрывать невозможно,у каждой команды свое время...но зачем теперь принижать чужие заслуги? эти поиски вселенских заговоров смехотворные...вот,для примера,то,что творится последние годы с такими коллективами как Милан,Интер,МанЮнайтед...они себе славу завоевывали тоже с чей-то помощью,а теперь на это деньги кончились?
16:19 26 сентября
карельский свинопас
Келофин еще бы сборная РФ не обыграла дубль ЦСКА....ты опять не о том....я тебе не о ЦСКА говорю,а о сплавленном Роторе,о "суперматче" Березовского в Питере 1996 года,о незащитанных голах спаму и их голах с метровых офсайдов.....если хочешь,можно конкретно составить список этих "мутных" игр.....почему вот сейчас и свиньи говорят о ГВК-не верят,что можно честно выигрывать....
14:42 26 сентября
Келофин
карельский свинопас...опять же,понятно,что для преодоления психологической травмы все хейтеры Спартака выдумали себе такую незатейливую историю из категории "гинервсекупил" "этовсезнают"..а чего тут придумывать,когда мы были на голову всех сильней! помню коней в Лужниках 6:0 отметелили и в этом Онопко принимал активное участие) это тоже с помощью судей все было? )
14:20 26 сентября
Гаттузо зол!
Флюгер. А ведь еще недавно говорил так: пока Федун владелец Спама, я на стадион не ногой! Быстро ты переобулся и отказался от своих слов.
14:16 26 сентября
liliput
болтун с ракеткой
13:57 26 сентября
yspesh4
...мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много... - Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для "Спартака" практически один за другим. "Зенит", "Ростов", "Урал", ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от "Зенита", "Ростова", ЦСКА, думаю, "Спартак" чемпионом будет../// Женя, 15-20 минут разговора о футболе - это очень много? Женя, Зенит, Ростов, Урал, ЦСКА - это три матча? Женя, что значит "практически один за другим", вы что в каких то других соревнованиях играете? Женя, а где в списке поражений Урал? Екарный балет, Женя, где берега? В ложу, все в ложу.
13:36 26 сентября
карельский свинопас
футбол2018 скорее в ночь с 29 на 30 октября...
13:04 26 сентября
футбол2018
У федуна был шанс назначить великого тренера-он выбрал семью!А Карреру выгонят уже этой зимой!
12:57 26 сентября
Гаттузо зол!
А он что еще фамилию на Вафельников не поменял? Жаль. Пора.
12:51 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
про "очень долго, минут 15" поржал. на тему "свои личные средства" всплакнул. на женю, видимо, подействовал антураж встречи. неужели за свою карьеру он так мало заработал, что такие эмоции накрывают только от приглашения в ложу ВИП?
12:40 26 сентября
карельский свинопас
Келофин то,что болел спартака больше,я не отрицаю....радует,что их с каждым годом всё меньше и меньше становится....лет через 20 совсем немного останется тех,кто вспомнит последний трофей(кубок соли не в счет)...а то,что половина чемпионств в 90-е куплено.я думаю,даже самые оголтелые спартачи не будут отрицать(между собой,конечно)...хотя им это и неприятно...примеры карманных судеек типа хусаинова и ключникова даже и не буду показывать...
12:38 26 сентября
Келофин
карельский свинопас...очередные сказки про якобы "купленные" 90-е? ну кто виноват,что все кроме Алании и Ротора были полным ничтожеством в 90-е? этот миф придумали бомжи,они же потом себе год создания клуба солидный придумали,а заодно и результаты соцопросов подогнали,где они являются якобы самыми популярными в стране)) в Кащенку,бомжатник,в Кащенку))
12:22 26 сентября
Headliner85
Начинается...Каждый год одно и тоже- стоило спартаку проиграть как тут же налетают его "друзья" с криками ФЕДУНХОЧЕТУСПЕХА!!! Самим то не надоело?
12:20 26 сентября
aravir
Женя! Уже давно пора понять, что с Федуном Спартак ничего не выигрывает. Это может произойти только случайно. Закономерно результат будет, как и в прошлые годы.
12:20 26 сентября
карельский свинопас
Семь ветров лом тебе в горло и якорь.....сам знаешь куда!
12:10 26 сентября
карельский свинопас
опять сектанты фантазируют о чемпионстве.....после купленных 90-х на вас наложена черная метка-100 лет....и тут,крючкохвостые,никакая карера-шмарера вам не поможет....Уфа для вас КОСМОС,хрюканы!
12:08 26 сентября
djavdet
"Тренер - 10 % успеха". Нормальный руководитель - 100 % успеха. Почувствуйте разницу. Кажется, у Федуна появилась идея фикс.
12:06 26 сентября
Жорик из Тюмени
vaysman кто были ЦСКА до Гинера и Краснодар до Галицкого !? Вообще-то, Галицкий основал Краснодар. Так что сравнение с этим клубом здесь неуместно.
12:03 26 сентября
Vlаdimir
" ... не потерпит поражений от "Зенита", "Ростова", ЦСКА ... " - это из области фантастики. По крайней мере, хоть в одном да потерпит, да и в других будет тяжело пройти без потерь. С другой стороны, если команда хочет доказать что достойна чемпионства то это нужно делать во встречах с подобными командами. Так что ... все зависит от них самих - пусть доказывают.
12:01 26 сентября
Rustamishe1981
Хотеть и мочь это две очень разные вещи
11:47 26 сентября
vaysman
Семь ветров гинер - иди в прокуратуру и признайся! 11:26 в чем? у вас есть доказательства? или вы свидетель? в ином случае это уже подстатейный наезд.
11:37 26 сентября
vaysman
Спартак губит завышенная самооценка. нельзя из года в год безосновательно заявлять Спартак чемпион. грамотная трансферная политика, доверие к тренеру вот успех клуба. кто были ЦСКА до Гинера и Краснодар до Галицкого !?
11:36 26 сентября
Семь ветров
гинер - иди в прокуратуру и признайся!
11:26 26 сентября
Адекватный Зритель_
Федун - убирайся!
11:19 26 сентября
foreverCSKAforever
Отсутствие результата - тоже результат.
11:17 26 сентября
tryam
Кафель лукавит. Ему Федун говорит - Женя, пока Тушино не застрою, Спартак не продам.
11:12 26 сентября