Евгений Кафельников: "Федун принципиально хочет добиться результата со "Спартаком"

Олимпийский чемпион по теннису и давний поклонник "Спартака" Евгений Кафельников считает, что владелец московского клуба Леонид Федун очень хочет добиться существенного результата с красно-белыми. По словам теннисиста, это принципиальный момент для руководителя.

– На самом деле нас связал очень хороший мой друг, – цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. – Не бедный, очень состоятельный. Он говорит: "Давай я тебя с Федуном познакомлю, поговоришь, пообщаешься, что и как". Буквально в пятницу вечером были у него дома, он нам организовал вечеринку. Подозвал, мы с Федуном поздоровались, пообщались минут 15-20. Разговаривали о футболе очень много.

Никогда не продаст, никогда не оставит ("Спартак"). Из разговора, глядя ему в глаза, понял, что действительно человек очень много своих личных средств вкладывает в команду и хочет добиться результата. Это принципиальный момент. Я пожелал удачи, сказал, что наверняка увидимся. Приглашал меня в ложу, сказал: "Не стесняйся, приходи, будем сидеть и смотреть". Возможность если будет такая, обязательно зайду.

Все будет зависеть от трех матчей, которые будут идти для "Спартака" практически один за другим. "Зенит", "Ростов", "Урал", ЦСКА – календарь. Если команда не потерпит поражений от "Зенита", "Ростова", ЦСКА, думаю, "Спартак" чемпионом будет.