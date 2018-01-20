Эванс Кангва: "Не забив в пустые ворота "Фенербахче", упал и зарыдал"

Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва в интервью "СЭ" отметил, что не увидел серьезной разницы в чемпионатах Турции и России. Хавбек также добавил, что в турецкой лиге не сталкивался с договорными матчами.

– Правда, что когда вы играли в африканском клубе, вас позвали на просмотр в Англию?

– Да, кажется, это был в "Уотфорд". Но у меня возникли проблемы с визой. Я не мог лететь в Англию, поэтому отправился в Испанию, в "Рекреативо".

– Вы перешли в тульский "Арсенал" из "Газиантепспора". Сильно российский чемпионат отличается от турецкого?

– Какой-то серьезной разницы в уровне чемпионатов я пока не почувствовал. Просто в Турции сейчас больше выступает звезд, известных футболистов, которые ранее блистали в Европе и в мире.

– Самый яркий момент в турецком периоде вашей карьере?

– Могу вспомнить один из самых эмоциональных. Мы играли с "Фенербахче", шло добавленное время, и у меня был реальный шанс забить, причем в пустые ворота. Но я этого не сделал... Представляете? Если бы мы выиграли, то сохранили бы шансы остаться в высшей лиге. И тогда я упал на землю и зарыдал. Да, не скрою, я действительно заплакал от досады.

– И часто с вами такое бывает после матчей?

– Это был первый раз.

– В Турции сталкивались с договорными матчами?

– Нет. Я же играл в команде-аутсайдере. Мы не имели права никому проигрывать. Бились – просто не получилось... (Виталий АЙРАПЕТОВ)