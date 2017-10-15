Эванс Кангва: "Арсенал" обыграл лучшую команду России"

Полузащитник "Арсенала" Эванс Кангва после победы над "Зенитом" (1:0) в 13-м туре чемпионата России отметил, что считает петербуржцев лучшей командой страны. По его словам, три очка в этом поединке придадут команде уверенности. Хавбек стал автором победного гола своей команды в этой игре.

– Мы играли с сильнейшей командой России, ведь "Зенит" еще ни разу не проигрывал в чемпионате, – подчеркнул Кангва. – Для нас хорошим результатом стало бы и одно очко, но с божьей помощью удалось одержать победу. Думаю, мы это заслужили. Атмосфера замечательная, великолепный стадион, все понравилось!

Изначально на установке Миодраг Божович сказал, чтобы мы компактно сыграли в обороне и использовали шансы на контратаках. У нас это получилось, и вдвойне приятно, что именно мне удалось завершить усилия партнеров. Три очка придадут нам уверенности. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Арсенал"