"Это генетика". Игнашевич объяснил, почему его сын решил заняться футболом

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о причинах, которые побудили заняться футболом его сына Дмитрия.

- Мне кажется, ответ очевиден - генетика, - сказал Сергей Игнашевич в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Если ребенок не пропускает ни одного матча с папой, если он все время с мячом, если он спит с мячом, то почему бы не отвести его в футбольную секцию? Лучше пусть он играет в футбол, чем сидит возле телевизора или возле компьютера. Я всегда давал ему советы и буду давать. Делал это еще будучи игроком. Не могу сказать, что сейчас, когда я пытаюсь стать тренером, я буду давать больше советов. Я ему на макетике показывал, как правильно передвигаться на его позиции, что он должен делать.

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