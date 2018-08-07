Эрнани: "Зенит" - самый большой клуб России"

Полузащитник "Зенита" Эрнани заявил, что хочет остаться в петербургском клубе. Он добавил, что стремится завоевать множество трофеев с этой командой.

- Я хочу остаться в "Зените", - цитирует Эрнани портал UOL Esporte. - Это самый большой клуб в России. Он является одним из лучших в Европе. У нас замечательный стадион и страстные фанаты. Надеюсь выиграть множество трофеев в составе этого клуба.

Эрнани является игроком "Зенита" с 2017 года. В минувшем сезоне 24-летний бразилец выступал за "Сент-Этьен" на правах аренды.