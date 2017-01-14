Эрнани: "О "Спартаке" рассказали заранее"

Новичок "Зенита" Эрнани подчеркнул в интервью "СЭ", что ознакомился с турнирным положением и ситуацией в чемпионате России перед переходом в питерский клуб. Вместе с темон отметил: в Бразилии информации о премьер-лиге немного.

– Что-нибудь слышали о чемпионате России до перехода в "Зенит"? - вопрос Эрнани.

– Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился "Краснодар". Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о вашей лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.

– Турнирную таблицу РФПЛ уже изучили?

– Да. Мы идем вторыми, отставая от лидера на пять очков.

– О том, что догонять нужно самого принципиального соперника "Зенита" тоже в курсе?

– Мне об этом еще мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в "Зенит" подготовленным. Будем догонять и перегонять "Спартак". Острота соперничества только добавляет мотивации. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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