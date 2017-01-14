Эрнани: "Агент в 13 лет? В Бразилии это нормально"

Новичок "Зенита" Эрнани отметил в интервью "СЭ", что у него был агент уже в 13-летнем возрасте. По словам футболиста, для Бразилии это обычная практика.

– Расскажите, как в Бразилии можно стать футболистом, если ты родом из местечка Сан-Гонсалу, где всего 27 тысяч жителей?

– Мой город действительно очень маленький. Но я с детства мечтал играть на высоком уровне. В итоге получилось пробиться в "Атлетику Паранаэнсе", где провел 8 лет.

– В "Атлетику Паранаэнсе" вы оказались еще мальчишкой?

– В 13 лет.

– Почему именно в этом клубе из Куритибы, а не в "Крузейру" или "Атлетику Минейру" – флагманами вашего региона?

– Дело в том, что у моего агента хорошие связи именно с "Атлетику Паранаэнсе".

– Агент был у вас уже в 13 лет?

– Для Бразилии это нормально. У нас так заведено: если хочешь чего-то добиться, причем в любом виде спорта, то лучше работать с агентом.

– Родители без проблем отпустили вас в таком юном возрасте в другой город?

– Решение давалось им непросто. Но потом мы виделись каждую неделю – все-таки жил не так уж далеко от дома. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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