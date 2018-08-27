Эрик Штоффельсхаус: "Локомотив" давно следил за Крыховяком"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус рассказал, как у клуба возник интерес к полузащитнику Гжегожу Крыховяку.

- Мы давно начали говорить об этом футболисте...С весны? Раньше. Мы понимали, что нам нужен топ-игрок на определенную позицию, но при этом "Локомотив" не располагает такими финансовыми возможностями, как в той же Англии. Что делать? Изучать рынок, - сказал Штоффельсхаус. - Например, Крыховяк. Он шикарно играет в "Севилье", переходит за огромные деньги в "ПСЖ", но там дела идут хуже. Ага, наблюдаем внимательнее. Очевидно, что в футбольном мире мнение о Гжегоже уже не такое восторженное, и это нам на руку, в этом и есть наш шанс. Я-то отлично знаю возможности Крыховяка, давно слежу за ним, Гжегож прекрасный футболист. Остается только выбрать подходящий момент и провести атаку. Дать понять игроку, насколько мы в нем заинтересованы, что он будет играть значительную роль в команде, выступающей в Лиге чемпионов, перед которой стоят высокие задачи и в чемпионате. (Константин АЛЕКСЕЕВ).

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