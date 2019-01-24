Эрик Штоффельсхаус: "Книга Семина? Для меня это милая сказка"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус выразил отношение к книге Юрия Семина "Возвращение на пьедестал".

– За игру и результат отвечает тренер. Давайте по-честному, будь ваша воля, вы бы уволили после такой осени Юрия Семина?

– Я не люблю рассуждать гипотетически. Решения принимают другие люди, так что мне нет смысла рассуждать о таких вопросах в прессе. Заметьте, я никогда не высказывался о Семине публично. А если и делал это, то говорил только хорошее.

– Это правда. Но теперь вы уже не связаны корпоративной солидарностью, не работаете в "Локомотиве" и можете открыто высказать свое мнение. Не так давно, скажем, вышла книга Юрия Палыча, вам наверняка есть, что прокомментировать.

– Бросьте. Пусть каждый сам решает, чему верить. Для меня это милая сказка. Скажу только одно: если бы я написал такую книгу, будучи работником клуба, меня следовало бы уволить. Это говорит о характере автора, его качествах. Образованный разумный человек так не выступит. Есть проблемы – двери открыты, в любой момент готов обсудить. Я каждый день был в офисе. Но выражать свое негативное отношение через книги – это, на мой взгляд, детский сад.

– Хочется, чтобы болельщики поняли, наконец, вашу позицию по тренерскому вопросу. Правда, скажем, что вы с первого же дня говорили всем, мол, Семина надо менять?

– Это говорят люди, с которыми я за два года общался-то всего пару раз. И вы думаете, я им с порога начинал критиковать тренера? Уточню: первые три месяца я вообще ни с кем не разговаривал, кроме Ильи Геркуса. Да и в целом, признаться, не самый большой любитель обсуждать ключевые вопросы с людьми, которых только-только узнал. При этом если тренер успешен, его позиции не подвергаются сомнениям. Если результата не видно, начинаются дискуссии. Мы тут Америки не откроем.