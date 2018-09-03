Еременко проводил старшую дочь в школу на первые занятия

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко с женой Марикой отвели старшую дочь Адриану не первые занятия в школу. Фотографии с торжественного мероприятия опубликованы в Инстаграме супруги хавбека красно-белых.

Семья Еременко растит троих детей – дочерей Адриану (2011 год рождения) и Аделину (2014 г.р.) и сына Ромео (2016 г.р.).

Напомним, 31-летний Еременко, последним клубом которого был ЦСКА, с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с армейцами, после чего он стал свободным агентом.Он сможет выйти на поле в официальном матче за "Спартак" в октябре – 6-го числа закончится его отстранение от футбола.