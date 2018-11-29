01:27 | Футбол — РПЛ

"Енисей" в манеже готовится к матчу с "Ахматом"

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"Енисей" в Твиттере объявил, что команда будет готовиться к матчу 16-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ в манеже. На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

"В связи с погодными условиями и с целью сохранения газона на Центральном стадионе принято решение провести тренировочный цикл команды в преддверии игры "Ахматом" в манеже "Футбол-Арена Енисей", - говорится в сообщении.

"Енисей" готов к отмене матча с "Ахматом" 1 декабря

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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