"Енисей" в манеже готовится к матчу с "Ахматом"

"Енисей" в Твиттере объявил, что команда будет готовиться к матчу 16-го тура чемпионата России против "Ахмата"​ в манеже. На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять клуб из Чечни в манеже, однако после протестов самой лиги и представителей "Ахмата" решение было отменено и проведение игры назначили на открытом воздухе.

"В связи с погодными условиями и с целью сохранения газона на Центральном стадионе принято решение провести тренировочный цикл команды в преддверии игры "Ахматом" в манеже "Футбол-Арена Енисей", - говорится в сообщении.

В связи с погодными условиями и с целью сохранения газона на Центральном стадионе принято решение провести тренировочный цикл команды в преддверии игры "Ахматом" в манеже "Футбол-Арена Енисей" pic.twitter.com/31G7bUoje3 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 28 ноября 2018 г.

"Енисей" готов к отмене матча с "Ахматом" 1 декабря