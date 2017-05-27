"Енисей" - про матч с "Арсеналом": "Сегодня - тульский, завтра - лондонский"

"Енисей" проанонсировал завтрашний ответный стыковой матч за право выступать в премьер-лиге против тульского "Арсенала" занимательным мемом. Надпись на картинке гласит: "Сегодня - тульский, завтра - лондонский. Почему бы и нет?". Напомним, что первая встреча завершилась победой красноярского клуба со счетом 2:1.

Ответный матч пройдет в Туле в воскресенье, 28 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.