20:21 | Футбол — РФПЛ

"Енисей" перед объявлением Дугалича спросил у болельщиков, как ему остановить Дзюбу


"Енисей" объявил о подписании двухлетнего контракта с сербским защитником Раде Дугаличем (193 см).

За 30 минут до объявления новичка красноярцы в своем Твиттере поинтересовались у болельщиков, как им в следующем сезоне остановить форварда "Зенита" Артема Дзюбу (196 см.) 

 

"Енисей" и "Зенит" сыграют в первом туре чемпионата России-2018/19. Встреча пройдет в Тюмени 29 июля.

На чемпионате мира-2018 Дзюба в составе сборной России забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах.

Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

К комментариям
0
Материалы других СМИ