"Енисей" перед объявлением Дугалича спросил у болельщиков, как ему остановить Дзюбу

"Енисей" объявил о подписании двухлетнего контракта с сербским защитником Раде Дугаличем (193 см).

За 30 минут до объявления новичка красноярцы в своем Твиттере поинтересовались у болельщиков, как им в следующем сезоне остановить форварда "Зенита" Артема Дзюбу (196 см.)

Друзья, как остановить Артёма Дзюбу из @zenit_spb в новом сезоне РФПЛ? – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 13 июля 2018 г.

"Енисей" и "Зенит" сыграют в первом туре чемпионата России-2018/19. Встреча пройдет в Тюмени 29 июля.



На чемпионате мира-2018 Дзюба в составе сборной России забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 5 матчах.

Таблица переходов РФПЛ //

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