18:27 | Футбол — РПЛ

"Енисей" объявил о том, что матч с "Уралом" пройдет в Красноярске. И сделал это вот так

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Как ранее сообщал "СЭ", следующий домашний матч "Енисея" пройдет на Центральном стадионе в Красноярске. 22 сентября "Енисей" сыграет с "Уралом" в матче 8-го тура РПЛ. 

Официальный Твиттер "Енисея" отреагировал на это решение, выложив нарезку кадров из кино с ликующими людьми.

Отметим, ранее из-за реконструкции арены в Красноярске (в рамках подготовки к Универсиаде) команда проводила домашние встречи на стадионе "Геолог" в Тюмени. 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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