"Енисей" объявил о том, что матч с "Уралом" пройдет в Красноярске. И сделал это вот так

Как ранее сообщал "СЭ", следующий домашний матч "Енисея" пройдет на Центральном стадионе в Красноярске. 22 сентября "Енисей" сыграет с "Уралом" в матче 8-го тура РПЛ.
Официальный Твиттер "Енисея" отреагировал на это решение, выложив нарезку кадров из кино с ликующими людьми.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ГОТОВ!– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 17 сентября 2018 г.
ИГРА #ЕнисейУрал ПРОЙДЕТ В КРАСНОЯРСКЕ: https://t.co/ewhNIoX9Jp pic.twitter.com/Txf83CWQvs
Отметим, ранее из-за реконструкции арены в Красноярске (в рамках подготовки к Универсиаде) команда проводила домашние встречи на стадионе "Геолог" в Тюмени.