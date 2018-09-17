"Енисей" объявил о том, что матч с "Уралом" пройдет в Красноярске. И сделал это вот так

Как ранее сообщал "СЭ", следующий домашний матч "Енисея" пройдет на Центральном стадионе в Красноярске. 22 сентября "Енисей" сыграет с "Уралом" в матче 8-го тура РПЛ.

Официальный Твиттер "Енисея" отреагировал на это решение, выложив нарезку кадров из кино с ликующими людьми.