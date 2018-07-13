"Енисей" объявил о переходе Дугалича

Сербский защитник Раде Дугалич подписал контракт с "Енисеем", сообщает пресс-служба красноярского клуба. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два года.
Последним клубом Дугалича стал "Тосно". За клуб из Ленинградской области защитник провел 71 матч, забил 4 гола и стал обладателем Кубка России.
Сербский защитник Раде Дугалич подписал контракт с “Енисеем”: https://t.co/blWsuNsEDe pic.twitter.com/4u4QX0y9iw– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 13 июля 2018 г.
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