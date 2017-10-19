23:02 19 октября | Футбол — РФПЛ

Эмилиано Ригони: "Ради хет-трика ЦСКА нужно еще раз сфотографироваться с Месси"

6

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) пошутил, что вдохновением для него послужила совместная фотография с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Хавбек отметил, что перед игрой 14-го тура чемпионата России против ЦСКА, вероятно, нужно еще раз сфотографироваться с соотечественником.

– В сборной Аргентины вы сфотографировались с Месси с сразу сделали хет-трик. С кем надо сфотографироваться, чтобы забить три гола ЦСКА?

– Фото с лучшим игроком мира – отличный артефакт для меня. Наверное, надо сфотографироваться с ним еще раз, чтобы сделать хет-трик в следующем матче. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"

 

MUY FELIZ POR LA CLASIFICACIÓN !! @leomessi El mejor de todos los tiempos Le guste a quien le guste 👊🇦🇷

Публикация от Emi Rigoni (@emirigoni) Окт 11 2017 в 5:15 PDT

6
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

aloveku

фото, ага, рассказывай ))) таблеточки от Месси решают, так и скажи :)

23:48 19 октября

romy4_84

эй мясо, хорош завидовать!

23:36 19 октября

kaduly

Лучше тащи Месси с собой

23:32 19 октября

БобровФан

Не знаю, первый ли раз в жизни повезло Ригони с хет-триком, до сих пор такого повода прыгнуть выше крыши он не подавал. Постоять рядом с Месси и стать гением...? Ну и фантазия! Как говорится, он еще не дорос до своего памятника.

23:13 19 октября

SpaMan

А что за бородатый чувак рядом с Ригони?

23:12 19 октября

wodan

Сказочник))) Вашими бы устами...)))

23:08 19 октября