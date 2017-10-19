Эмилиано Ригони: "Ради хет-трика ЦСКА нужно еще раз сфотографироваться с Месси"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) пошутил, что вдохновением для него послужила совместная фотография с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Хавбек отметил, что перед игрой 14-го тура чемпионата России против ЦСКА, вероятно, нужно еще раз сфотографироваться с соотечественником.
– В сборной Аргентины вы сфотографировались с Месси с сразу сделали хет-трик. С кем надо сфотографироваться, чтобы забить три гола ЦСКА?
– Фото с лучшим игроком мира – отличный артефакт для меня. Наверное, надо сфотографироваться с ним еще раз, чтобы сделать хет-трик в следующем матче. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
- Барселона (Футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Русенборг (Футбол)
- Эмилиано Ригони
aloveku
фото, ага, рассказывай ))) таблеточки от Месси решают, так и скажи :)
23:48 19 октября
romy4_84
эй мясо, хорош завидовать!
23:36 19 октября
kaduly
Лучше тащи Месси с собой
23:32 19 октября
БобровФан
Не знаю, первый ли раз в жизни повезло Ригони с хет-триком, до сих пор такого повода прыгнуть выше крыши он не подавал. Постоять рядом с Месси и стать гением...? Ну и фантазия! Как говорится, он еще не дорос до своего памятника.
23:13 19 октября
SpaMan
А что за бородатый чувак рядом с Ригони?
23:12 19 октября
wodan
Сказочник))) Вашими бы устами...)))
23:08 19 октября