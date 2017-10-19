Эмилиано Ригони: "Ради хет-трика ЦСКА нужно еще раз сфотографироваться с Месси"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после матча группового турнира Лиги Европы против "Русенборга" (3:1) пошутил, что вдохновением для него послужила совместная фотография с нападающим "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелем Месси. Хавбек отметил, что перед игрой 14-го тура чемпионата России против ЦСКА, вероятно, нужно еще раз сфотографироваться с соотечественником.

– В сборной Аргентины вы сфотографировались с Месси с сразу сделали хет-трик. С кем надо сфотографироваться, чтобы забить три гола ЦСКА?

– Фото с лучшим игроком мира – отличный артефакт для меня. Наверное, надо сфотографироваться с ним еще раз, чтобы сделать хет-трик в следующем матче. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Матч ЦСКА – "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Трансляция матча "Зенит" – "Русенборг"