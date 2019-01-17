Эмилиано Ригони: "Главный тренер "Аталанты" – особенный человек с довольно странным характером"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в интервью "СЭ" рассказал о сложных отношениях с главным тренером "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. Аргентинец уезжал в Бергамо в аренду.

– На меня вышла "Аталанта", обозначила интерес, – сказал Ригони. – Внутри было достаточно смелости, чтобы попробовать что-то новое. Поговорил с Семаком, спросил, могу ли я принять такое решение – он с уважением отнесся к моей просьбе и отпустил меня. Возвращение в "Зенит" тоже было только моим решением – я связался с Хавьером Рибальтой (спортивный директор клуба. – Прим. "СЭ"), и он сказал, что меня ждут, что я нужен команде. Я рад оказанному доверию – его недостатка здесь никогда не испытывал.

– Довольно странно – итальянский клуб сам обращается к вам, берет в аренду, вы начинаете забивать – и перестаете проходить в основу.

– Более того – думаю, "Аталанта" в какой-то момент хотела купить меня. Ее руководство всегда было на моей стороне. Но главный тренер...он особенный человек с довольно странным характером. Были вещи, которые мне не нравились. Я сказал ему, что не смогу продолжить играть в Бергамо, если ситуация не изменится. И ничего не изменилось.

– Я – профессионал и собирался пройти определенный этап, показать себя с лучшей стороны, – также сказал Ригони. – Раз арендный договор действовал год, я хотел отыграть до июня, но к зиме стало понятно, что наши отношения с тренером "Аталанты" не сложились. И я решил вернуться в "Зенит".

– Что случилось? Почему вы потеряли место в основе? Ведь в Италии вы начали очень здорово – дубль в первом матче против "Ромы", гол "Милану".

– Думаю, это было решение тренера. Я чувствовал себя прекрасно, забил три мяча в четырех встречах, сил и желания играть было море. Но мне вдруг перестали доверять, я попал в запас один раз, другой – и понял, что мне тяжело двигаться вперед, когда я не чувствую поддержки со стороны тренера. (Егор Бычков)