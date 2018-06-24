Экс-полузащитник "Амкара" перешел в "Енисей"

"Енисей" объявил о трансфере экс-полузащитника "Амкара" Михаила Костюкова, информирует официальный сайт красноярского клуба.

Отмечается, что 26-летний россиянин является универсальным игроком, который может сыграть и в центре поля, и в атаке.

В минувшем сезоне Костюков провел 23 матча в составе "Амкара", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.