Экс-полузащитник "Амкара" перешел в "Енисей"

"Енисей" объявил о трансфере экс-полузащитника "Амкара" Михаила Костюкова, информирует официальный сайт красноярского клуба.
Полузащитник Михаил Костюков стал игроком "Енисея": https://t.co/HhgIPhek9t pic.twitter.com/E6UuygTXQq– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 24 июня 2018 г.
Отмечается, что 26-летний россиянин является универсальным игроком, который может сыграть и в центре поля, и в атаке.
В минувшем сезоне Костюков провел 23 матча в составе "Амкара", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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