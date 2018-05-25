Егор Титов: "Енисей" будет не выживать, а играть в футбол"

Экс-капитан "Спартака", ныне ассистент главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева Егор Титов рассказал в интервью "СЭ", что с удовольствием работает в красноярском клубе. Специалист добавил, что его команда не будет выживать в следующем сезоне, а попробует попасть в топ-8 клубов РФПЛ.

​​– Цвета "Енисея" совпадают с армейскими – красно-синие. Долго привыкали?

– У нас есть и такой, и другой, и комбинированный вариант формы. Когда сам играл в Казахстане, никак не мог свыкнуться с синим – у "Локомотива" из Астаны форма была или такая, или белая. Поначалу все не понимал, а где красный-то? Но сейчас для меня важен не цвет, а то, как выглядит команда. Смотрю на надпись "Енисей" на эмблеме – вот что самое главное.

– В следующем сезоне важно выжить? Или попробуете замахнуться на что-то большее?

– Глагол "выжить" звучит плохо. Задачи обязательно будут поставлены, если получится попасть в десятку или восьмерку, то хорошо. Но мы будем не выживать, а играть в футбол. Однозначно. Цели просто выжить у нас не появится ни в коем случае.

– Мечта вернуться в "Спартак" жива?

– Он сделал для меня все. Все, что имею сейчас, – это благодаря "Спартаку". Но, как сложится в будущем, пока не знает никто. Сейчас мы работаем в "Енисее" – и работаем с удовольствием. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полная версия интервью Титова – здесь