Эдер: "Фернандеш - фантастический игрок. Не знаю, почему его не зовут в сборную Португалии"

Нападающий "Локомотива" Эдер после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) отметил, что уже нашел хорошее взаимопонимание с партнерами. Форвард подчеркнул, что скоро начнет играть на максимальном для себя уровне.

– Сегодня важно было победить, – сказал Эдер. – Мы набрали три очка, продолжаем выигрывать. Это здорово.



– Вас наконец-то вновь пригласили в сборную. Какие эмоции?



– Очень рад. Завтра улетаю и продолжу усиленно трудиться.



– Скажете Фернанду Сантушу, чтобы в следующий раз вызвал Мануэла Фернандеша в сборную?



– Я не тренер и не могу говорить за него. Не знаю, почему он не вызвал Мануэла. Хотя, на мой взгляд, Фернандеш – фантастический игрок. Забивает, отдает передачи. Но это решение тренера сборной.



– Фернандеш помогает вам адаптироваться?



– И он, и Гильерме, и братья Миранчуки. Конечно, переход в новую команду – всегда испытание. Но, думаю, я уже нашел хорошее взаимопонимание с партнерами. Хотя у меня не было предсезонки, поэтому я еще не на пике формы. Но еще немного осталось, скоро я покажу максимум. (Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"