Дзюба - о благотворительности: "Показуха хуже всего"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба в интервью клубной пресс-службе сказал, что не любит афишировать свою благотворительную деятельность.

– Недавно на базе "Арсенала" встречали детей с ограниченными возможностями здоровья. Одному из юных болельщиков вы подарили свою футболку.

– Для меня это трудный момент, даже слезы наворачиваются. Верю в бога, стараюсь во многих вещах быть ближе к нему. Но возникают вопросы: за что детям такие страдания? С другой стороны, я вижу, какие они сильные, сколько стараний они сами и родители прилагают, чтобы выздороветь. Мне радостно, что дети приходят к нам, общение с ними трогает душу.

– Вы занимаетесь благотворительностью?

– Не очень люблю эту тему обсуждать. Показуха хуже всего, нельзя кричать на всю округу, что ты кому-то помог. Я помогаю, но прошу тех людей, которым нужна поддержка, чтобы не было резонанса.