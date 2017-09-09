Джорджевич оформил дубль в матче против "Ростова"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Черногорский форвард оформил дубль, на 70-й минуте замкнув навес с левого фланга, который исполнил автор второй результативной передачи в этой встрече Виктор Альварес.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"