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18:00 | Футбол — РФПЛ

Джорджевич оформил дубль в матче против "Ростова"

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Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Черногорский форвард оформил дубль, на 70-й минуте замкнув навес с левого фланга, который исполнил автор второй результативной передачи в этой встрече Виктор Альварес.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"

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shpasic

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