Джорджевич оформил дубль в матче против "Ростова"

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич вывел свою команду вперед в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова". Черногорский форвард оформил дубль, на 70-й минуте замкнув навес с левого фланга, который исполнил автор второй результативной передачи в этой встрече Виктор Альварес.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #РостовАрсенал 1:2 70' Лука Джорджевич (дубль) pic.twitter.com/jVJ1DBGXgR– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 сентября 2017 г.
shpasic
зимой вернут из аренды, сменив на Дзюбу.
18:07