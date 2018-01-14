Джикия проводит тренировку вместе с бразильцами

14 января полузащитник Фернанду и нападающие Луиз Адриану и Педро Роша проводят первое занятие со всей командой "Спартака" на сборах в Дубае.
Утренняя тренировка началась на час позже обычного (в 11:00 вместо 10:00) и прошла в закрытом от прессы режиме. Команда работает с мячом. В занятии участвовали в том числе Адриану, Фернанду и Роша, которые прибыли в расположение "Спартака" только вечером 12 января, а в субботу лишь проводили беговые упражнения и растягивались.
В отеле остались Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе, которые продолжают восстановление от травм и работают индивидуально. (Александр МУЙЖНЕК)
zoolord
Интересно а почему уже на 2-3 день нарушение режима?
14:53
Millwall82
Именно "РастрЭлят", говори на одном языке с Иосифом Виссарионовичым
11:28
баламошка
Millwall82 Расист! РастрЭлят..как говорил его земляк.///////////РасстрЭлять всех бомжей и Милуошку в частности. Чтобы цвели на Земле одуваны и тюльпаны.
11:25
foreverCSKAforever
Свой среди своих.
11:22
Millwall82
Расист! РастрЭлят..как говорил его земляк.
11:18
баламошка
Потомки работорговцев совсем оборзели. Сами себе запретили хлестать негров плетьми - и теперь бесятся от этого. Теперь хотят хлестать плетьми матрёшек.
10:59
баламошка
Дальше-больше: Джикия съел на обед шоколадку. И ВВС снимет по этому поводу трёхчасовой фильм про расизм.
10:53