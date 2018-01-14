10:31 | Футбол — РФПЛ

Джикия проводит тренировку вместе с бразильцами

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14 января полузащитник Фернанду и нападающие Луиз Адриану и Педро Роша проводят первое занятие со всей командой "Спартака" на сборах в Дубае.

Утренняя тренировка началась на час позже обычного (в 11:00 вместо 10:00) и прошла в закрытом от прессы режиме. Команда работает с мячом. В занятии участвовали в том числе Адриану, Фернанду и Роша, которые прибыли в расположение "Спартака" только вечером 12 января, а в субботу лишь проводили беговые упражнения и растягивались.

В отеле остались Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе, которые продолжают восстановление от травм и работают индивидуально. (Александр МУЙЖНЕК)

Горький шоколад. Какие уроки нужно извлечь нам всем

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КОММЕНТАРИИ (7)
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zoolord

Интересно а почему уже на 2-3 день нарушение режима?

14:53

Millwall82

Именно "РастрЭлят", говори на одном языке с Иосифом Виссарионовичым

11:28

баламошка

Millwall82 Расист! РастрЭлят..как говорил его земляк.///////////РасстрЭлять всех бомжей и Милуошку в частности. Чтобы цвели на Земле одуваны и тюльпаны.

11:25

foreverCSKAforever

Свой среди своих.

11:22

Millwall82

Расист! РастрЭлят..как говорил его земляк.

11:18

баламошка

Потомки работорговцев совсем оборзели. Сами себе запретили хлестать негров плетьми - и теперь бесятся от этого. Теперь хотят хлестать плетьми матрёшек.

10:59

баламошка

Дальше-больше: Джикия съел на обед шоколадку. И ВВС снимет по этому поводу трёхчасовой фильм про расизм.

10:53