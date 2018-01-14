Джикия проводит тренировку вместе с бразильцами

14 января полузащитник Фернанду и нападающие Луиз Адриану и Педро Роша проводят первое занятие со всей командой "Спартака" на сборах в Дубае.

Утренняя тренировка началась на час позже обычного (в 11:00 вместо 10:00) и прошла в закрытом от прессы режиме. Команда работает с мячом. В занятии участвовали в том числе Адриану, Фернанду и Роша, которые прибыли в расположение "Спартака" только вечером 12 января, а в субботу лишь проводили беговые упражнения и растягивались.

В отеле остались Георгий Тигиев, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе, которые продолжают восстановление от травм и работают индивидуально. (Александр МУЙЖНЕК)

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