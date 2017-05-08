Джикия не смотрел матч "Зенита" с "Тереком"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что не смотрел матч 27-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Тереком" (0:1). О результате ему сообщил партнер по команде Джано Ананидзе.

Красно-белые обеспечили себе победу в премьер-лиге за три тура до окончания чемпионата после того, как питерцы уступили на своем поле грозненской команде. Это чемпионство стало для "Спартака" первым с 2001 года. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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