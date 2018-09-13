Джикия и Джано поставили друг другу рейтинги в FIFA

Игроки "Спартака" защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов FIFA.

Джикия оценил скорость Джано в 81 балл, сказав ему: "ты быстро бегаешь в магазин за продуктами", дриблинг - в 89 баллов, заявив, что "есть только три футболиста: Марадона, Роналдинью и Джано", а также минус 56 в защите, объяснив это тем, что "ты маленький и не борешься".

Джано оценил дриблинг Джикии в ноль баллов, зато защитные функции - в 100.

- Я считаю, что мой рейтинг FIFA составляет примерно 79-80, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - 77 вообще никуда не годится. Если подобное еще раз повторится, то обещают больше в FIFA не играть.

- Я хочу 82, - сказал Джано. - Потому что я прибавлю и буду, как Коутинью.

🕹 FIFA 19. Джикия и Ананидзе – друг о друге



Георгий и Джано объективно оценили друг друга с помощью рейтингов FIFA, получили свои реальные карточки, а Джикия напрямую обратился к разработчикам игры. 😱



🔴⚪ Смотрим 👇🏻 pic.twitter.com/cDlWjQDkVs – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2018 г.

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