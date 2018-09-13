16:22 | Футбол — РПЛ

Джикия и Джано поставили друг другу рейтинги в FIFA

Обсудить
0

Игроки "Спартака" защитник Георгий Джикия и хавбек Джано Ананидзе оценили друг с друга с помощью рейтингов FIFA.

Джикия оценил скорость Джано в 81 балл, сказав ему: "ты быстро бегаешь в магазин за продуктами", дриблинг - в 89 баллов, заявив, что "есть только три футболиста: Марадона, Роналдинью и Джано", а также минус 56 в защите, объяснив это тем, что "ты маленький и не борешься". 

Джано оценил дриблинг Джикии в ноль баллов, зато защитные функции - в 100. 

- Я считаю, что мой рейтинг FIFA составляет примерно 79-80, - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе. - 77 вообще никуда не годится. Если подобное еще раз повторится, то обещают больше в FIFA не играть.

- Я хочу 82, - сказал Джано. - Потому что я прибавлю и буду, как Коутинью.

Все о киберспорте - здесь

 

Опрос

На что претендует "Спартак" в чемпионате России-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...