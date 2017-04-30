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Дзагоев включен в стартовый состав ЦСКА на матч со "Спартаком"

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ЦСКА - "Спартак". Перед дерби. Live!ЦСКА - "Спартак". Перед дерби. Live!

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Напомним, что участие хавбека сборной России в дерби было под вопросом из-за повреждения. В среду футболист был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в игре предыдущего тура с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет и покинул поле еще в первом тайме.

Полностью состав команды выглядит так: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Вернблум – Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Головин – Ионов, Витинью.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

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Как закончится дерби ЦСКА - "Спартак"?
Крупной победой ЦСКА
9.9%
Победой ЦСКА с разностью в один-два мяча
31.2%
Результативной ничьей
18.5%
Нулевой ничьей
2.9%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
32.8%
Крупной победой "Спартака"
4.8%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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