Дзагоев включен в стартовый состав ЦСКА на матч со "Спартаком"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в стартовый состав команды на матч 26-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Напомним, что участие хавбека сборной России в дерби было под вопросом из-за повреждения. В среду футболист был заменен из-за проблем с задней поверхностью бедра в игре предыдущего тура с "Локомотивом" (4:0), в которой он открыл счет и покинул поле еще в первом тайме.

Полностью состав команды выглядит так: Акинфеев – А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий – Вернблум – Мариу Фернандес, Дзагоев, Натхо, Головин – Ионов, Витинью.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.