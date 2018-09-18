Дзагоев опроверг слухи о разрыве с женой

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев и его жена Зарема опровергли информацию о том, что в их семье происходит конфликт.

Ранее СМИ сообщали, что супруга футболиста забрала детей - пятилетнюю Элану и двухлетнего Хетага - и уехала во Владикавказ к своим родителям, а сам Алан сейчас живет в Москве один. По данным прессы, причина - неадекватное поведение футболиста на фоне употребления алкоголя, в состоянии опьянения он якобы оскорблял супругу и оказывался в компании молодых девушек в стриптиз-клубах.

- Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения, - приводит слова Заремы официальный сайт Дзагоева. - Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни. Алан – любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол – дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения.

- Добавлю к словам Заремы. Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей, - заявил Алан. - Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе.