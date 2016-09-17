Дьяков принес "Томи" победу над "Арсеналом"

"Томь" на своем поле в матче 7-го тура чемпионата России одолела "Арсенал" – 1:0. Автором единственного гола стал Виталий Дьяков. Защитник оказался в центре курьезного эпизода в конце первого тайма, когда из-за повреждения майки ему пришлось доигрывать в чужой форме.

Томичи прервали серию из трех поражений подряд и поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Канониры", не побеждавшие на протяжении уже пяти туров, занимают 13-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Томь" (Томск) – "Арсенал" (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: Дьяков, 26.

"Томь": Солосин, Комбаров, Дьяков, Жиров, Бордачев, Дроппа, Враньеш, Чуперка, Бикфалви (Ковальчук, 61), Пугин, Самодин (Касьян, 85).

"Арсенал": Левашов, Айдов, Горбатюк, Вергара, Форбс, Шешуков (Аппаев, 85), Стеклов, Власов, Тесак (Горбатенко, 66), Рыжков (Берхамов, 46), Мухаметшин.

Предупреждения: Айдов, 55. Горбатюк, 56. Берхамов, 68.

Судьи: ФЕДОТОВ. Елеференко (все Москва), Суховерхов (Воронеж).

17 сентября. Томск. Стадион "Труд".

Видео опасных моментов и трансляция матча