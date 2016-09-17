Куда смотрят судьи? Дьяков играет в чужой футболке

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после забитого им гола выступает в матче чемпионата России против "Арсенала" в чужой форме и под чужим номером. Майка этого футболиста с принадлежащим ему третьим номером пришла в негодность. Запасной, видимо, в команде не нашлось. Поэтому Дьяков одолжил футболку у нападающего Касьяна. С 11-м номером. Непонятно, почему арбитры во главе с Игорем Федотовым закрыли глаза на происходящее. В перерыве защитник сменил майку и во втором тайме играл в своей форме. (Александр БОБРОВ)
igorvasilevich
Это тайная реклама Касьянова.
15:49
igorvasilevich
У нас всегда так все, через одно место, а хотим весь мир учить. То Дьяков не в своей футболки, То фримпонг рекламирует свою одежду.
15:47
zenkoly777
больше проблем нет
15:38
Adios Аmigos R.
Излучение Промкооперации и Пищев Гораздо интересный есть вопрос! Куда смотрят судьи в штрафной Спартака, когда игроки евробалласта играют руками, хватают соперников руками... Хрен с ним, с Дьяковым! 15:19 ================ Бгг)))))
15:35
РусланИ
что за идиотизм? Даже, когда речь идет о нехватке футболок в Томи, вспоминают Спартак?
15:31
Spartak-Online1
Это залет!
15:30
Излучение Промкооперации и Пищев
Гораздо интересный есть вопрос! Куда смотрят судьи в штрафной Спартака, когда игроки евробалласта играют руками, хватают соперников руками... Хрен с ним, с Дьяковым!
15:19
Константин Срулевич Наумов
Одна майка на двоих футболистов - это кризис. Вот и добрался он до РФПЛ. А стирают они её в реке Томь, так как воду и электричество на базе давно уже отключили...
15:06
merniloskut
Главное это протокол!)))
15:00