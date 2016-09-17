14:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Куда смотрят судьи? Дьяков играет в чужой футболке

Сегодня. Томск. "Томь" - "Арсенал". Виталий ДЬЯКОВ оказался на поле в майке Александра Касьяна. Фото "СЭ"
Сегодня. Томск. "Томь" - "Арсенал". Виталий ДЬЯКОВ оказался на поле в майке Александра Касьяна. Фото "СЭ"
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Защитник "Томи" Виталий Дьяков после забитого им гола выступает в матче чемпионата России против "Арсенала" в чужой форме и под чужим номером. Майка этого футболиста с принадлежащим ему третьим номером пришла в негодность. Запасной, видимо, в команде не нашлось. Поэтому Дьяков одолжил футболку у нападающего Касьяна. С 11-м номером. Непонятно, почему арбитры во главе с Игорем Федотовым закрыли глаза на происходящее. В перерыве защитник сменил майку и во втором тайме играл в своей форме. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Томь" - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (9)
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igorvasilevich

Это тайная реклама Касьянова.

15:49

igorvasilevich

У нас всегда так все, через одно место, а хотим весь мир учить. То Дьяков не в своей футболки, То фримпонг рекламирует свою одежду.

15:47

zenkoly777

больше проблем нет

15:38

Adios Аmigos R.

Излучение Промкооперации и Пищев Гораздо интересный есть вопрос! Куда смотрят судьи в штрафной Спартака, когда игроки евробалласта играют руками, хватают соперников руками... Хрен с ним, с Дьяковым! 15:19 ================ Бгг)))))

15:35

РусланИ

что за идиотизм? Даже, когда речь идет о нехватке футболок в Томи, вспоминают Спартак?

15:31

Spartak-Online1

Это залет!

15:30

Излучение Промкооперации и Пищев

Гораздо интересный есть вопрос! Куда смотрят судьи в штрафной Спартака, когда игроки евробалласта играют руками, хватают соперников руками... Хрен с ним, с Дьяковым!

15:19

Константин Срулевич Наумов

Одна майка на двоих футболистов - это кризис. Вот и добрался он до РФПЛ. А стирают они её в реке Томь, так как воду и электричество на базе давно уже отключили...

15:06

merniloskut

Главное это протокол!)))

15:00

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