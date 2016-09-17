Куда смотрят судьи? Дьяков играет в чужой футболке

Защитник "Томи" Виталий Дьяков после забитого им гола выступает в матче чемпионата России против "Арсенала" в чужой форме и под чужим номером. Майка этого футболиста с принадлежащим ему третьим номером пришла в негодность. Запасной, видимо, в команде не нашлось. Поэтому Дьяков одолжил футболку у нападающего Касьяна. С 11-м номером. Непонятно, почему арбитры во главе с Игорем Федотовым закрыли глаза на происходящее. В перерыве защитник сменил майку и во втором тайме играл в своей форме. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Томь" - "Арсенал"