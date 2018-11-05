Два гола Понсе с пенальти принесли "Анжи" победу над "Енисеем"

"Анжи" обыграл "Енисей" в матче 13-го тура чемпионата России - 2:1. Два гола в составе махачкалинцев забил колумбийский нападающий Андрес Понсе. В обоих случаях форвард реализовал пенальти.

"Анжи" набрал 13 очков и поднялся на 14-й место в турнирной таблице РПЛ. "Енисей" остается последним с 6-ю очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Енисей" (Красноярск) - 2:1 (1:0)

Голы: Понсе, 35 - с пенальти (1:0). Саркисов, 53 (1:1). Понсе, 57 - с пенальти (2:1).

"Анжи": Дюпин, Чансельор, Удалый, Гапон, Глебов, Рабиу (Кацаев, 23. Мохаммад, 90+2), Ондуа, Чайковский, Кулик, Гиголаев, Понсе (Долгов, 87).

"Енисей": Юрченко, Ятченко (Обрадович, 66), Дугалич, Гасанов, Кичин, Саркисов (Комолов, 75), Огуде (Харитонов, 77), Фатуллаев, Зотов, Комков, Кутьин.

Предупреждения: Удалый, 19. Комков, 34. Чансельор, 65. Обрадович, 73. Глебов, 78. Зотов, 88. Юрченко, 90+1.

Судьи: Матюнин. Калугин, Кобзев (все - Москва).

5 ноября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".