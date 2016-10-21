Доминик Динга: "Чемпионат Сербии на порядок слабее российского"

Защитник "Урала" Доминик Динга рассказал, почему он решился перебраться в чемпионат России этим летом из "Войводины". 18-летний серб в текущем сезоне сыграл в 7 матчах за екатеринбургскую команду.

– Скауты "Урала" давно наблюдали за моей игрой, – цитирует "Областная газета" Дингу. – Они вроде как заметили меня на матчах юношеской сборной. Потом меня позвали на сборы, которые клуб проводил на Кипре. На тот момент я понимал, что хочу покинуть "Войводину" и присматривал варианты для продолжения карьеры. На данном этапе "Урал" оказался лучшим из предложений. Почему решил покинуть родину? Чемпионат Сербии на порядок слабее российской премьер-лиги. Мне нужно было расти, чтобы осваивать новые высоты. Другие варианты тоже были, но я понимал, что если перейду в сильный клуб – условную "Фиорентину" – то с большой долей вероятности буду сидеть на скамейке запасных. Это не входило в мои планы, мне важна игровая практика.

– В России, в отличие от европейских чемпионатов, в 18 – 19 лет футболисты сидят на скамейке запасных. Не боялись этого, когда переезжали в Екатеринбург?

– В Европе на позиции центрального защитника тоже играют довольно опытные и более возрастные футболисты. В то же время соглашусь с вами, что там во многих командах больше, чем в России, доверяют молодым. Рад, что в "Урале" такое доверие получил и я. Конечно, это помогает набираться опыта и быстрее развиваться в профессиональном плане. Я для этого сюда и приехал.