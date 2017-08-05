Доменико Кришито: "Честно говоря, думал об уходе из "Зенита"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито отметил, что был очень рад назначению Роберто Манчини на пост главного тренера команды. Итальянец подчеркнул, что именно новый тренер убедил его остаться в Санкт-Петербурге.

– Когда узнали, что в "Зените" снова будет итальянский тренер – обрадовались?

– Очень! Был доволен, что приходит Манчини. Внимательно следил за его работой в "Интере", а теперь он в Петербурге. Честно говоря, думал об уходе из "Зенита", но тренер убедил меня остаться.

– Правда, что скоро вы продлите контракт с клубом до 2020 года? Переговоры уже идут?

– Мне еще никто не звонил по поводу контракта. Если наберут – внимательно послушаю, что скажут. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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