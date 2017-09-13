Домашний стадион "Урала" не прошел проверку Роспотребнадзора

"СКБ-Банк Арена" не прошел проверку управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сообщает pravdaurfo.ru. Проверяющие выяснили, что площадка не соответствует требованиям по ряду показателей. В частности, в 2017 году не была проведена проверка качества почвы футбольного поля. Компания не провела лабораторные исследования площадки в части безопасности для спортсменов. Компания не занимается контролем качества хозяйственно-питьевого водоснабжения. Кроме того, компания не проводит лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды, которая в том числе поступает в душевые спортсменов.

Согласно материалам санитарных врачей Свердловской области, все нарушения должны быть устранены в срок не позднее 1 марта 2018 года.

На данном стадионе проводит домашние матчи "Урал". Кроме того, он станет тренировочной площадкой для участников ЧМ-2018.