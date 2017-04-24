Дмитрий Тарасов: "Могу помочь "Спартаку" в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отметил, что вопрос о чемпионстве может решиться через пару туров. Напомним, что хавбек играл за молодежную команду красно-белых.

– Не буду говорить, что "Спартак" точно станет чемпионом. Есть еще игры. Думаю, все станет ясно через пару туров. Пока же сложно сказать, – отметил Тарасов в эфире программы "Тотальный разбор" . – Я, конечно, могу помочь красно-белым в матче с ЦСКА, но у нас свои задачи. Важно выиграть Кубок России.

В финале фаворитами себя не считаем. "Урал" – хорошая команда, не просто так в финале, обыграли "Краснодар". Они здорово сейчас идут. Будем серьезно готовиться, но сначала надо думать о матчах в чемпионате.