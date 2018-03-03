22:31 3 марта | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Скопинцев: "Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку"

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Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) подчеркнул, что тренерский штаб ростовчан хорошо подготовил игроков. Отметим, что для 21-летнего футболиста эта встреча стала дебютной в составе команды из Ростова-на-Дону.

– Тренерский штаб хорошо подготовил нас физически, - цитирует клубная пресс-служба Скопинцева. - Дебют мог быть и лучше, все-таки мы рассчитывали на другой результат.

– Сегодня вы активно подключались в атаку. Установка тренерского штаба?

– Я должен часто делать это, учитывая свою позицию на поле.

– Сегодня "Ростов" поддерживало большое количество болельщиков…

– Хочу от всей души их поблагодарить. Я услышал их еще на разминке, это придавало адреналин. Фанатов было очень много – больше трех тысяч! Жаль, что не удалось их порадовать.

Хочу попросить болельщиков, чтобы они оставались с нами и продолжали поддерживать команду. Очень ждем их на стадионе на домашнем матче против "Зенита". Постараемся реабилитироваться и порадовать зрителей своей игрой.

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Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11560

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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FCBK

Удачи, Дима!

00:24

guy1984

Порадовал. Молодец!

22:49 3 марта

Реалист!

Дима очень здорово играл. Молодец!!!

22:41 3 марта

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