Дмитрий Скопинцев: "Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку"

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) подчеркнул, что тренерский штаб ростовчан хорошо подготовил игроков. Отметим, что для 21-летнего футболиста эта встреча стала дебютной в составе команды из Ростова-на-Дону.

– Тренерский штаб хорошо подготовил нас физически, - цитирует клубная пресс-служба Скопинцева. - Дебют мог быть и лучше, все-таки мы рассчитывали на другой результат.

– Сегодня вы активно подключались в атаку. Установка тренерского штаба?

– Я должен часто делать это, учитывая свою позицию на поле.

– Сегодня "Ростов" поддерживало большое количество болельщиков…

– Хочу от всей души их поблагодарить. Я услышал их еще на разминке, это придавало адреналин. Фанатов было очень много – больше трех тысяч! Жаль, что не удалось их порадовать.

Хочу попросить болельщиков, чтобы они оставались с нами и продолжали поддерживать команду. Очень ждем их на стадионе на домашнем матче против "Зенита". Постараемся реабилитироваться и порадовать зрителей своей игрой.