Дмитрий Скопинцев: "Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку"

Полузащитник "Ростова" Дмитрий Скопинцев после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:3) подчеркнул, что тренерский штаб ростовчан хорошо подготовил игроков. Отметим, что для 21-летнего футболиста эта встреча стала дебютной в составе команды из Ростова-на-Дону.
– Тренерский штаб хорошо подготовил нас физически, - цитирует клубная пресс-служба Скопинцева. - Дебют мог быть и лучше, все-таки мы рассчитывали на другой результат.
– Сегодня вы активно подключались в атаку. Установка тренерского штаба?
– Я должен часто делать это, учитывая свою позицию на поле.
– Сегодня "Ростов" поддерживало большое количество болельщиков…
– Хочу от всей души их поблагодарить. Я услышал их еще на разминке, это придавало адреналин. Фанатов было очень много – больше трех тысяч! Жаль, что не удалось их порадовать.
Хочу попросить болельщиков, чтобы они оставались с нами и продолжали поддерживать команду. Очень ждем их на стадионе на домашнем матче против "Зенита". Постараемся реабилитироваться и порадовать зрителей своей игрой.
FCBK
Удачи, Дима!
00:24
guy1984
Порадовал. Молодец!
22:49 3 марта
Реалист!
Дима очень здорово играл. Молодец!!!
22:41 3 марта