Дмитрий Полоз присоединился к "Рубину" на сборе в Австрии

Как и предполагал "СЭ", в расположение "Рубина" в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз. Игрок получил разрешение тренироваться с казанским клубом после достижения договоренности c "Зенитом".
По информации "СЭ", клубы ведут переговоры об условиях аренды.
В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе петербургского клуба, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
В расположение "Рубина" в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз🙌– "Рубин" Казань (@fcrk) 17 июля 2018 г.
Игрок получил разрешение тренироваться с нашим клубом после достижения договорённости c "Зенитом"🤝
В сюжете Rubin TV - первая тренировка Дмитрия в Бад-Радкерсбурге⤵️https://t.co/bAfLER2KKK
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь