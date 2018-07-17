Дмитрий Полоз присоединился к "Рубину" на сборе в Австрии

Как и предполагал "СЭ", в расположение "Рубина" в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз. Игрок получил разрешение тренироваться с казанским клубом после достижения договоренности c "Зенитом"​.

По информации "СЭ", клубы ведут переговоры об условиях аренды.

В минувшем сезоне Полоз провел 31 матч в составе петербургского клуба, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

В расположение "Рубина" в Австрии прибыл нападающий Дмитрий Полоз🙌



Игрок получил разрешение тренироваться с нашим клубом после достижения договорённости c "Зенитом"🤝



В сюжете Rubin TV - первая тренировка Дмитрия в Бад-Радкерсбурге⤵️https://t.co/bAfLER2KKK – "Рубин" Казань (@fcrk) 17 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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