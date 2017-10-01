Дмитрий Полоз: "Анжи" в первом тайме не удивил"

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в перерыве матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" отметил, что соперник не удивил в первом тайме. Он также добавил, что команда будет ориентироваться на установку главного тренера Роберто Манчини.

Напомним, что сине-бело-голубые уступают после первого тайма со счетом 0:1.

– "Анжи" не удивил. Они забили гол, но не сели назад, а играют от обороны, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Полоз. – Сейчас послушаем, что скажет Манчини.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"