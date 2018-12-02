Дмитрий Парфенов: "Футболисты "Урала" прижались к воротам, хотя мы просили их играть максимально высоко"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов – о матче с "Краснодаром" (0:2) в 16-м туре чемпионата России.

- Прижались к своим воротам, хотя мы акцентировали внимание, что не нужно так делать с этой командой. Просили играть максимально высоко, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". – Подсели, непонятно… Из игрового тонуса выпали, 10 дней - это большая пауза. Посмотрим, разберем игру. В поражении только наша вина. Если ты играешь низко, то с "Краснодаром" тяжело.

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