16:12 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Парфенов: "Футболисты "Урала" прижались к воротам, хотя мы просили их играть максимально высоко"

Обсудить
1

Главный тренер "Урала"  Дмитрий Парфенов – о матче с "Краснодаром" (0:2) в 16-м туре чемпионата России.

- Прижались к своим воротам, хотя мы акцентировали внимание, что не нужно так делать  с этой командой. Просили играть максимально высоко, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". – Подсели, непонятно… Из игрового тонуса выпали, 10 дней - это большая пауза. Посмотрим, разберем игру. В поражении только наша вина. Если ты играешь низко, то с "Краснодаром" тяжело.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Краснодар - Урал

 

Опрос

Как закончится матч 16-го тура РПЛ "Спартак" - "Локомотив"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...