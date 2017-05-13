Дмитрий Лоськов: "На этом поставим точку. Надо давать дорогу молодым"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов, проведший за команду прощальный матч, отметил, что надо давать дорогу молодым. По словам 43-летнего тренера, он очень благодарен клубу за оказанную честь. Напомним, что Лоськов был заменен на 13-й минуте встречи 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

- Можно выдохнуть. Волнение было, все-таки у меня была большая пауза, - отметил Лоськов в эфире телеканала "Наш футбол". - Спасибо президенту клуба, Юрию Семину и ребятам, которые поддержали меня и помогли завершить карьеру в официальном матче. Это дорогого стоит. Сбылась моя мечта.

Сыграю ли я еще? В еврокубках что ли? (Смеется.) Все хватит. На этом поставим точку. Надо давать дорогу молодым. Пусть они двигаются вперед.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"