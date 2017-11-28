Дмитрий Комбаров: "Симуляция Паредеса? Это не по-спортивному"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью "СЭ" подчеркнул, что красно-белые после победы над "Зенитом" (3:1) в матче 18-го тура чемпионата России включились в борьбу за первое место. Отметим, что в минувшей встрече футболист записал на свой счет голевую передачу.

– Какое впечатление оставила игра? Можно говорить, что по тому, как складывался матч, "Спартак" не оставил сопернику шансов?

– В первом тайме зенитовцы у наших ворот моменты создавали, Кокорин головой мог забить. Но самое главное, футбол выглядел динамичным и открытым, интересным для зрителей. Не было такого, чтобы кто-то заперся в штрафной, никто тотально не доминировал. Хорошая встреча, мы взяли три очка, порадовали болельщиков – это самое главное.

– "Зенит" показал именно то, к чему "Спартак" и готовился?

– Разбирали действия питерцев. В нескольких матчах они перестраивали схему в зависимости от результата по ходу игры. В результате мы оказались готовы ко всему.

– После вашей передачи Самедов открыл счет. Искали пасом именно его?

– Он бежал, открылся хорошо – естественно, надо было попытаться отдать. Увидел зону, там открывались два в одного Самедов и Зе Луиш. Подал, Саня хорошо переправил мяч в дальний угол.

– Перед матчем возникали мысли о реванше за 1:5 в первом круге?

– Занозой это в душе не сидело. Но все помнили то обидное крупное поражение. Хотелось вернуть должок. И нам очень нужны эти три очка, чтобы опять включиться в гонку. Не выиграй мы у "Зенита", отставание от лидеров стало бы серьезным. А сейчас все более-менее – победили принципиального соперника, сократив дистанцию до него. Все довольны и рады. Главный итог – мы снова в большой игре. И это важнее, чем реванш за первый круг.

– Как отреагировали на эпизод с Паредесом, который упал и схватился за лицо, находясь рядом с Самедовым?

– В любом европейском чемпионате такие ситуации случаются достаточно часто. Это, наверное, провокация, направленная на то, чтобы удалили нашего игрока. Подобное не приветствую. Это не по-спортивному. (Сергей ЕГОРОВ)

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