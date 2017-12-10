Дмитрий Кириченко: "Невооруженным взглядом видно, какие позиции нужно усилить "Ростову"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ростова" Дмитрий Кириченко после матча 20-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:0) подчеркнул, что вопросы об усилении необходимо задавать не ему. По словам специалиста, позиции, на которые нужны новички, видны невооруженным взглядом.

– Болельщики обвиняли Кучука в том, что он "поддушивает" Калачева. Сегодня он снова начал игру на скамейке. Можете оценить его состояние? – вопрос Кириченко.

– Это опять к предыдущему вопросу. Есть группа инсайдов. Калачев добавляет мысли и качества исполнения в атаке. Мы решили, что сегодня со скамейки игру будут усиливать Калачев и Ионов. В результате Ионов мог вполне забить в концовке, а Калачев выполнил передачу на голову Шомуродову, когда тот попал в перекладину. Физическое состояние Калачева неплохое.

– Позиции для усиления?

– Надо спросить будущего главного тренера. Есть, наверное, такие позиции, где не хватает глубины состава. Не буду называть, но они видны невооруженным взглядом. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)