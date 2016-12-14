Дмитрий Хомуха: "Думаю, Семак найдет общий язык с футболистами "Уфы"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном назначении на пост наставника "Уфы" тренера "Зенита" Сергея Семака. Футболисты выступали вместе за армейцев в конце 90-х годов.

– Конечно, будет сложно, так как это начало самостоятельной тренерской карьеры, - сказал Хомуха. - Все решения придется принимать самостоятельно. Только время покажет, что из этого выйдет. Семак – опытный футболист, выступал за разные клубы. Думаю, общий язык с футболистами найдет. Проблем возникнуть не должно. Желаю Сергею, чтобы у него все получилось! (Любовь КОНЯЕВА)

Семака называют главным кандидатом на пост наставника "Уфы"