21:52 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "В такую погоду играть нецелесообразно"

Обсудить
0

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после ничьей в матче 16-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) отметил, что погодные условия усложнили игру. 

- Тяжелая игра, тяжелое поле, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - На первый план выходил характер и физическая готовность. Мы справились. Все игроки, которые вышли, усилили игру. 

- Имеет ли смысл играть в такую погоду?

- Ответ очевиден. Нецелесообразно. Замены? Фланги проделали большой объем, но не были активны в концовке. В центре никто не выпадал и мы посчитали, что замены будут эффективны. (Артур Еникеев)

Рубин - Динамо

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...