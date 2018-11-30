Дмитрий Хохлов: "В такую погоду играть нецелесообразно"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после ничьей в матче 16-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) отметил, что погодные условия усложнили игру.
- Тяжелая игра, тяжелое поле, - сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции. - На первый план выходил характер и физическая готовность. Мы справились. Все игроки, которые вышли, усилили игру.
- Имеет ли смысл играть в такую погоду?
- Ответ очевиден. Нецелесообразно. Замены? Фланги проделали большой объем, но не были активны в концовке. В центре никто не выпадал и мы посчитали, что замены будут эффективны. (Артур Еникеев)
Опрос
Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Загрузка...