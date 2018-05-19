Дмитрий Хохлов: "Условный Божович работает с максимальной отдачей, а условный мистер Икс непонятно зачем приехал"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" выразил мнение, что молодые российские тренеры не уступают работающим в РФПЛ иностранным специалистам. До конкретики специалист не дошел.

– Можно ли сказать, что именно в прошедшем сезоне вы по-настоящему дебютировали в премьер-лиге в роли тренера? Все-таки в "Кубани" вам было немного не до футбола.

– Про "Кубань" я уже все, что мог, сказал. Там нам работать просто не дали. Очень обидно, что тот момент откинул нас назад. Потерянное время. В "Динамо" же все наоборот. Доверили, поверили, помогали, советовали и при этом в принятие решений не вмешивались. Чувствовал постоянную поддержку.

– Чувствуете, что растете как главный тренер?

– Чувствую, что, во-первых, мы добились определенного результата. Также я понял, что в принципе можно соперничать с такими зубрами, как Бердыев или Семин. До них мне пока, конечно, далеко, но уже можно это делать.

– Недавно вас хвалил Бердыев, который сказал: "Я очень рад, что наши клубы делают ставку на молодых российских тренеров". И ведь, действительно, в прошедшем сезоне был задан тренд, клубы делали ставку на Хохлова, Семака, Галактионова...

– ...Евсеева, Парфенова. Для меня это приятный факт, который очень радует. Думаю, всех перечисленных ребят – тоже.

– Еще цитата Бердыева: "Давно пора доверять нашим молодым тренерам, которые не уступают легионерам в большинстве своем". Согласны?

– Не хочется, конечно, себя нахваливать. Но, думаю, мы точно не уступаем. Есть условный Божович, который работает в России с полными самоотдачей и выкладкой, успел доказать с разными командами, что он хороший тренер и умеет добиваться результата. А есть условный мистер Икс, который приезжает, ты смотришь на него – и действительно не понимаешь, зачем этот человек сюда приехал.

– Вы в этом сезоне таких "мистеров Икс" видели?

– Да. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Полная версия