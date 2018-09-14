Дмитрий Хохлов: "Могли бы и дожать "Локомотив"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов рассказал о плане его команды на игру седьмого тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1) и выразил мнение, что бело-голубые могли бы добиться положительного результата во втором тайме.

- Непростая игра, но простой она и не должна была быть. Начали, как и планировали, - отдали инициативу, планировали сыграть на быстрых атаках. Во втором тайме характер матча изменился, у соперника случилось удаление, мы стали больше давить. Но не дожали, к сожалению. Хотя могли бы и дожать.

Кардозу – очень качественный игрок, мы за ним давно следили. Он не готов на все 100 процентов физически, вышел с "Оренбургом" только на концовку. Но за время паузы мы успели с ним поработать. Сегодня сумел провести все 90 минут. (Михаил Гончаров)

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