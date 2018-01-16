Дмитрий Балашов: "Дзюба и Новосельцев в "Арсенале"? Сами узнаем новости из прессы"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов признал, что его клуб следит за ситуацией с игроками "Зенита" Артемом Дзюбой, Олегом Шатовым и Иваном Новосельцевым. Футболисты не полетели на сбор с сине-бело-голубыми в ОАЭ.
– Планируете ли пригласить в команду Ивана Новосельцева?
– На данный момент мы узнаем о новичках из прессы.
– А он вам интересен?
– Нам много кто интересен.
– Следите ли за ситуацией с Дзюбой и Шатовым в "Зените"?
– Мы за всеми следим. За клубами, игроками. Много работаем.
– Ваш клуб устроил бы вариант с бесплатной арендой Дзюбой.
– Не готов говорить по трансферам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
П_о_в_а_р
Ждём-с. Сервилатий нарезан ужо.
15:42