14:47 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Балашов: "Дзюба и Новосельцев в "Арсенале"? Сами узнаем новости из прессы"

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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов признал, что его клуб следит за ситуацией с игроками "Зенита" Артемом Дзюбой, Олегом Шатовым и Иваном Новосельцевым. Футболисты не полетели на сбор с сине-бело-голубыми в ОАЭ.

 
Артем ДЗЮБА (справа) и Олег ШАТОВ не поехали на первый зимний сбор &quot;Зенита&quot;.Дзюба и Шатов - куда они уйдут. И уйдут ли?

– Планируете ли пригласить в команду Ивана Новосельцева?

– На данный момент мы узнаем о новичках из прессы.

– А он вам интересен?

– Нам много кто интересен.

– Следите ли за ситуацией с Дзюбой и Шатовым в "Зените"?

– Мы за всеми следим. За клубами, игроками. Много работаем.

– Ваш клуб устроил бы вариант с бесплатной арендой Дзюбой.

– Не готов говорить по трансферам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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П_о_в_а_р

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