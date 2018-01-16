Дмитрий Балашов: "Дзюба и Новосельцев в "Арсенале"? Сами узнаем новости из прессы"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов признал, что его клуб следит за ситуацией с игроками "Зенита" Артемом Дзюбой, Олегом Шатовым и Иваном Новосельцевым. Футболисты не полетели на сбор с сине-бело-голубыми в ОАЭ.

– Планируете ли пригласить в команду Ивана Новосельцева?

– На данный момент мы узнаем о новичках из прессы.

– А он вам интересен?

– Нам много кто интересен.

– Следите ли за ситуацией с Дзюбой и Шатовым в "Зените"?

– Мы за всеми следим. За клубами, игроками. Много работаем.

– Ваш клуб устроил бы вариант с бесплатной арендой Дзюбой.

– Не готов говорить по трансферам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)